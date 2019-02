ÖFB-Cup: Salzburg aufgestiegen

Im österreichischen Fußball-Cup hat Meister Salzburg am Sonntag Nachmittag mit einem glanzlosen 2:1-Auswärts-Sieg beim Zweitligisten SC Wiener Neustadt seine Pflicht erfüllt und ist ins Halbfinale aufgestiegen. – Trainer Marco Rose zeigt sich zwar nicht ganz unzufrieden, meint aber, dass an Details weiter gearbeitet werden müsse. Salzburg gastiert im Halbfinale des ÖFB-Cups beim Regionalligisten GAK. - Den Bullen gelang zudem mit dem gestrigen Match die Generalprobe für das Sech-Zehntel-Final-Rückspiel der Europa League am Donnerstag gegen Brügge.