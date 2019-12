Neujahrskonzert 2020

Bereits seit vielen Jahren ein Fixpunkt im kulturellen Veranstaltungskalender von Oberndorf, findet auch am 06. Januar 2020 wieder das bekannte Neujahrskonzert in der Stadthalle statt. Unter der Leitung von Reinhold Wieser, verspricht das Programm wieder einen musikalischen Hochgenuss.



Karten sind an folgenden Stellen erhältlich:

Tourismusverband Oberndorf

Stille-Nacht-Museum Oberndorf

Stadtgemeinde Oberndorf



Eckdaten im Überblick:



Wann: Montag, 06. Januar 2020

14:00 – 16:30 Uhr



Wo: Stadthalle Oberndorf

Joseph-Mohr-Straße 4a

5110 Oberndorf



Preis: VVK Kat. I € 25,00, Kat. II € 21,00

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadtgemeinde Oberndorf