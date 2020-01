Neuer Kreisverkehr in Maishofen

In Maishofen wird heuer an der L111 Glemmtaler Landesstraße ein neuer Kreisverkehr errichtet. Damit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Das Projekt wurde an Informationsabenden in der Gemeinde Maishofen und auch in der Gemeinde Saalbach vorgestellt. Mit dem neuen Kreisverkehr wird die Zufahrt für das Gewerbegebiet neu geregelt.

Der neue Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 60 Metern ermöglicht auch an starken Reisewochenenden ein zügiges Weiterkommen. Verkehrszählungen zu Stoßzeiten waren die Basis für die Berechnungen. Mehrere unabhängige Gutachten sind dabei zum Schluss gekommen, dass sich die Wartezeit in Grenzen hält. „Die Verkehrsführung wird in diesem Bereich nun für alle Verkehrsteilnehmer wesentlich übersichtlicher gestaltet. Außerdem schaffen wir die Möglichkeit, dass sich Maishofen wirtschaftlich weiterentwickelt. Uns war wichtig, dass es zu keinen erheblichen Stauzeiten für das Glemmtal kommt. Das wurde uns auch von unabhängigen Gutachtern bestätigt“, so Franz Eder, Bürgermeister von Maishofen.

Verbesserte Verkehrssicherheit

Die Einfahrt ins Glemmtal aus Saalfelden kommend wird künftig über eine neue Abfahrtsrampe erfolgen. Durch den Rückbau der derzeit bestehenden Rampe müssen Fußgänger künftig nicht mehr die stark befahrene Straße queren, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Und: Durch die neue Variante entstehen auch sichere Querungen für Fußgänger und Radfahrer. „Für mich ist bei diesem Projekt vor allem wichtig, dass es dadurch auch zu mehr Sicherheit für alle Fußgänger und Autofahrer kommt“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

Quelle: Land Salzburg