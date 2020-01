Neue regionale Bildungs-Anlaufstelle

Die Bildungsregion ist eine regionale Koordinationsplattform für die Zusammenarbeit aller Akteure innerhalb des Bildungssystems. Am neu bezogenen Standort in St. Johann in der Reinbachstraße 11, Gebäude des Maschinenrings, werden zehn von den knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bildungsregion Süd arbeiten. Diese sind zuständig für 105 Volksschulen, 38 Mittelschulen, 13 Sonderschulen, elf Polytechnische Schulen, fünf Berufsschulen, neun AHS, drei HTL, vier HAK, sieben HUM (Humanberufliche Schulen) und eine BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik – ehemals BAKIP - Kindergartenschule). Das sind insgesamt 196 Schulstandorte und damit 55 Prozent aller Schulen im Bundesland Salzburg. Als Ansprechpartner stehen für noch stärkere Bürgernähe regionale Ansprechpartner in den Zweigstellen Hallein, Tamsweg und Zell am See zur Verfügung.

Bessere Abstimmung bei Querschnittsthemen in der Bildung

„Die Schulaufsichtsteams arbeiten Schularten übergreifend und übernehmen Verantwortung für die pädagogische, fachdidaktische und organisatorische Entwicklung“, erklärte Bildungsdirektor Rudolf Mair. Und Bildungsregionsleiter Andreas Egger ergänzt: „Sie ermöglichen eine bessere Abstimmung und koordinierte Behandlung von Querschnittsthemen. Auch der gegenseitige Austausch und die gemeinsame Planung werden erleichtert.“ Insgesamt soll die Bildungsregion zur Verbesserung der Bildungsqualität und zur Erhöhung der Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit in der Region beitragen. Weitere Dienstorte und Außenstellen der Bildungsregion Süd befinden sich in Zell am See, Tamsweg und Hallein.

Quelle: Land Salzburg