Nächste Titelchance für Salzburg

In der 29. Runde der Tipico Bundesliga geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Wien, ab 17:00 Uhr startet das Spiel gegen den FK Austria Wien. Die Begegnung in der Generali-Arena wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet.

Die Salzburger gewannen in der Tipico Bundesliga fünf der letzten neun Auswärtsspiele beim FK Austria Wien. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es in der letzten Runde der Vorsaison.

Der FC Red Bull Salzburg ist dann zum sechsten Mal in Serie Meister in der Tipico Bundesliga, wenn das Team von Marco Rose in der 29. Runde zumindest so viele Punkte holt wie der LASK.

Die Wiener Austria punktete zuletzt in drei Spielen in Folge nach 0:1-Rückständen, insgesamt in dieser Saison der Tipico Bundesliga bereits in sechs Spielen.

Die Salzburger verloren unter Marco Rose kein einziges Spiel in der Tipico Bundesliga nach einer 1:0-Führung.

Die Roten Bullen trafen in allen drei bisherigen Saisonspielen gegen die Wiener in der Schlussviertelstunde, insgesamt fünf Mal.

Hannes Wolf steht vor seinem 50. Spiel in der Tipico Bundesliga. Er traf bislang 13 Mal in der Bundesliga, gegen den FK Austria Wien allerdings noch nie.