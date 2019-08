Hohen Besuch gibt es diese Woche. Morgen gastiert die Millionentruppe von Real Madrid in Salzburg, am Abend findet das Spiel gegen Red Bull Salzburg statt. Gestern kam die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Salzburg an. Mit dem Hubschrauber landete sie um 14:00 Uhr am Salzburger Flughafen.

Die Sicherheitsmaßnahmen werden dahingehend verstärkt, so Polizeisprecher Hans Wolfgruber: „Man kann ganz global sagen, dass natürlich die Überwachungstätigkeiten und Sicherungmaßnahmen im Umfeld so verstärkt werden, dass es im angemessenen Rahmen liegt. Nähere Details werden aus polizeitaktischen Gründen dazu nicht bekannt gegeben.“

Merkel soll bis morgen in Salzburg bleiben und sich die Mozart Oper „Idomeneo“ anschauen. Sie übernachtet wieder im Hotel „Die Gersberg Alm“.