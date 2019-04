Matt McIlvane neuer Head Coach

Der neue Head Coach des EC Red Bull Salzburg heißt Matt McIlvane. Der erst 33-jährige Amerikaner begann früh, als Trainer zu arbeiten und hat in den letzten fünf Jahren als Assistant Coach an der Seite von Head Coach Don Jackson mit dem EHC Red Bull München dreimal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Wenn Matt McIlvane seine Arbeit als Cheftrainer in Salzburg beginnt, ist es bereits seine zweite Saison mit den Red Bulls, denn schon in der Saison 2013/14 stand der damals 27-Jährige als Assistant Coach neben Head Coach Don Jackson in Salzburg hinter der Bande. Danach ging es gemeinsam mit Don Jackson nach München, wo das Trainergespann Jackson/ McIlvane den Münchner Red Bull-Club mit drei Meistertiteln und einer Finalteilnahme in der Champions Hockey League zu einem der erfolgreichsten deutschen Clubs gemacht hat. Mit dem deutschen Nationalteam feierte McIlvane als Assistant Coach darüber hinaus im Februar 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille.



Bevor McIlvane nach Europa kam, hatte er 2011/12 in der FHL (Federal Hockey League, eine Profiliga im Nordosten der USA) bereits als Head Coach sowie 2012/13 in der ECHL bei den Orlando Solar Bears als Assistant Coach Trainererfahrungen gemacht. Davor hatte der Vater zweier kleiner Kinder selbst Eishockey gespielt – u.a. auch eine Saison (2008/09) bei den Berliner Eisbären –, hatte dann aber aufgrund von Verletzungen früh entschieden, ins Trainerfach zu wechseln.



Matt McIlvane freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist für mich eine gute Situation. Ich kenne die Salzburger u.a. aus der Champions Hockey League der letzten Saison und weiß, wie bei Red Bull traditionell gearbeitet wird. Salzburg ist ein guter Platz für Eishockey und ich möchte ein starkes Team aufbauen, das um die Meisterschaft mitspielt. Dabei wollen wir auch Talente aus der Red Bull Eishockey Akademie entwickeln und ihnen die Chance geben, den Schritt in die Kampfmannschaft zu schaffen.“