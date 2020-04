Lösung für Pendler

Berufspendler können wie Schlüsselarbeitskräfte über das kleine deutsche Eck fahren. Die Jägerkompanie aus Salzburg unterstützt die Polizei bei den Grenzkontrollen.

Bisher war dies nur für sogenannte Schlüsselarbeitskräfte, nicht aber für alle Berufspendler möglich. „Arbeitskräfte aus dem Pinzgau in den Zentralraum mussten etwa je nach Auslegung der Grenzbeamten den deutlich weiteren Weg über das Salzachtal nehmen. Sie sind nun Schlüsselarbeitskräften gleichgestellt“, so Haslauer und Schnöll über die jüngst erzielte Einigung mit den deutschen Behörden. Sowohl Haslauer als auch Schnöll hatten sich wiederholt auf allen Ebenen dafür eingesetzt, dass für Pendler nicht unzumutbare und unberechenbare Vorgaben gelten. Der Vordruck der Pendlerbescheinigung für österreichische Unternehmen kann auf der Landes-Website unter www.salzburg.gv.at/grenzverkehr heruntergeladen werden. Für Freizeitfahrten ist der Grenzübertritt weiterhin nicht möglich.

Auch Regionalbus fährt wieder über die Grenze

Auch die Regionalbuslinie 260 Salzburg - Bad Reichenhall - Zell am See darf jetzt wieder über die Grenze fahren, wobei auf deutschem Gebiet kein Aus- und Einsteigen möglich ist. „Damit bieten wir für die Pendler auch wieder öffentlichen Verkehr ohne große Umwege an. Besonders die geschlossenen Grenzen machen deutlich, wie eng die Grenzregion in Salzburg und Bayern zusammengewachsen ist“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.