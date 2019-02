Ski-Star Lindsey Vonn wird ihre Karriere nach der Weltmeisterschaft in Aare beenden. Dies gab die Amerikanerin am Freitagabend bekannt. "Mein Körper brüllt mich an zu STOPPEN, und es ist Zeit, dass ich auf ihn höre", schrieb die 34-Jährige auf Instagram. Vonn hat in ihrer von Verletzungen überschatteten Karriere 82 Weltcups gewonnen und ist damit Rekordhalterin bei den Damen.

APA