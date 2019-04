„Lepi“ und „Volksi“ öffnen

Nach dem „kleinen“ Saisonstart – das AYA-Bad hat bereits seit 19. April geöffnet – beginnt am Mittwoch, 1. Mai, pünktlich um 9 Uhr auch die Freibadesaison im Leopoldskroner Bad und Volksgarten Bad - Badeschluss ist um 19 Uhr. Am Feiertag startet auch das Frühschwimmen im AYA-Freibad ab 7 Uhr morgens. „Ob Frühschwimmen, sportliches Schwimmen oder ein Badetag mit Familie, die städtischen Freibäder sind beliebte Treffpunkte für junge und junggebliebene Badefans“, freut sich Bürgermeister Dipl.-Ing. Harry Preuner.

Auch dieses Jahr gibt es wieder günstige Saisonkarten. So erhält bei der Familiensaisonkarte für Freibäder jedes Familienmitglied seine eigene Chipkarte, mit der es flexibel - gemeinsam oder getrennt – in jedem städtischen Freibad baden gehen kann. Mit den 10er- und 25er-Blöcken kann man nicht nur die Freibäder, sondern hat auch das Aya-Hallenbad und die Eisarena besuchen. Die Blöcke sind ab Ausstellungsdatum zwei Jahre gültig.



Saisonkarten Vorverkauf noch bis Dienstag, 30. April, von 10 bis 18 Uhr an den Kassen des „Lepi“ und „Volksi“.



Preise Freibäder:

Familien mit Salzburger Familienpass (inkl. Jgd. bis voll. 18. Lj): Einzelkarte Eltern (pro Elternteil) 3,80 Euro, pro Kind 2,10 Euro, Saisonkarte (für die ganze Familie) 80,40 Euro

Erwachsene: Einzelkarte 5 Euro, 10er-Block 39,10 Euro, 25er-Block 82,30 Euro, Saisonkarte 66,20 Euro

Ermäßigt (Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung, Senioren mit Ausgleichzulage – nur mit gültigem Ausweis, Zivil- und Präsenzdiener): Einzelkarte 2,80 Euro, 10er-Block 21 Euro, 25er-Block 52,50 Euro, Saisonkarte 40,30 Euro