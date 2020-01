Leitungsbau und Straßensanierung

Begonnen wird in der Kaserngasse, wo die Wasserleitung erneuert und anschließend die Straße saniert wird. In der Neutorstraße, zwischen Moosstraße und Maxglaner Hauptstraße, wird zeitgleich mit der Erneuerung des Kanals sowie der Gas- und Wasserleitungen begonnen. Während der Arbeiten ist in diesem Bereich eine Sperre der Neutorstraße für den gesamten motorisierten Individualverkehr notwendig. Der Abschnitt bleibt jedoch für Anrainer*innen, für den öffentlichen Verkehr sowie mit dem Rad und zu Fuß offen.

Die Umleitung für den Individualverkehr erfolgt während der Bauzeit stadtauswärts über die Reichenhaller Straße und über die Neutorstraße in die Moosstraße. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Späthgasse, Sinnhubstraße und Leopoldskronstraße umgeleitet. Um den Verkehr in diesem sensiblen Bereich reibungslos aufrecht erhalten zu können, entwickelten Fachleute der Stadt gemeinsam mit einem externen Verkehrsplaner einen detaillierten Verkehrsführungsplan.



Weitere Baumaßnahmen für das Jahr 2020:

Leopoldskronstraße zwischen Almkanal und Nußdorferstraße: Hier saniert die Salzburg AG die Gas- und Wasserleitungen, was eine erneute Sperre der Leopoldskronstraße (Abschnitt zw. Sinnhubstraße und Nußdorferstraße) notwendig macht. Diese Arbeiten werden in der Ferienzeit von Juli bis September durchgeführt. Im Zug dieser Sperre wird auch der gesamte Kreuzungsbereich Leopoldskronstraße / Sinnhubstraße neu gestaltet.

Anton-Hochmuth-Straße (Kanal und Wasserleitung);

Eduard-Baumgartner-Straße (Bereich Haus-Nr. 4; Kanal);



Um Betroffene bereits frühzeitig und detailliert über sämtliche Bauvorhaben zu informieren, lädt Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold am Dienstag, 21. Jänner, ab 18 Uhr zu einem Infoabend ins Architekturhaus, Sinnhubstraße 3, ein.

Mit dabei: Rupert Kübler (Tiefbaukoordinator der Stadt Salzburg), Vertreter der Salzburg AG sowie Fachleute der Ämter und Baufirmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Salzburg