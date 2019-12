Leipzig-Trainer Nagelsmann zufrieden

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat am Freitag ein "gutes Gespräch" mit dem umworbenen Salzburg-Stürmer Erling Haaland bestätigt. Der 19-jährige Norweger weilte am Mittwoch nach dem Champions-League-Heimspiel der Salzburger gegen Liverpool (0:2) mit seinem Vater und seinem Berater in Leipzig und danach in Dortmund.

"Ich habe mich bemüht, ihm in einem guten Englisch zu erklären, was meine Idee von Fußball ist", verriet Nagelsmann in seiner Pressekonferenz vor dem Liga-Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. "Ich glaube, dass es ganz gut gelaufen ist." Man könne nach derartigen Gesprächen aber immer relativ wenig sagen, weil sie meist einseitig verlaufen würden. Nagelsmann: "Du erzählst als Trainer sehr viel, der Berater und der Spieler hören zu."

Neben Leipzig beschäftigt sich offenbar auch Borussia Dortmund intensiv mit einer möglichen Haaland-Verpflichtung. Die beiden Spitzenclubs stehen einander nächsten Dienstag in der Liga gegenüber. Ob ein Sieg in Dortmund den Leipzigern im Rennen um den Stürmer helfen würde? "Das muss man ihn fragen", sagte Nagelsmann schmunzelnd. "Es könnte ein Argument sein."

Quelle: APA