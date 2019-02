Kriechmayr holt Silber in wildem Super-G

Die 45. Ski-WM hat nun auch für die Ski-Herren begonnen und die erste Medaille für Österreich gebracht. Im Super-G holte Vincent Kriechmayr Silber hinter dem Südtiroler Dominik Paris und ex aequo mit dem Franzosen Johan Clarey. Der Triumphator der Kitzbühel-Abfahrt entschied am Mittwoch den Super-G in 1:24,20 Minuten für sich. Der Oberösterreicher Kriechmayr und Clarey hatten jeweils 0,09 Sekunden Rückstand. Für Kriechmayr war es die erste Medaille bei einem Großereignis.

Mit Daniel Danklmaier kam nur ein zweiter ÖSV-Läufer ins Ziel, der WM-Debütant lag mit 1,08 Sekunden Rückstand nicht unter den besten 18. Bitter endete das Rennen für Topfavorit Matthias Mayer.

Der Kärntner Olympiasieger schied kurz nach der zweiten Zwischenzeit auf Goldkurs liegend mit Bestzeit aus. Auch Routinier Hannes Reichelt verpasste ein Tor.

Bisherige Super-G-Medaillen für Österreichs Herren

Alle bisherigen Ski-WM-Medaillen für Österreichs Herren im Super-G:



GOLD (4)

1991 Saalbach: Stephan Eberharter

1999 Vail: Hermann Maier

2003 St. Moritz: Stephan Eberharter

2015 Beaver Creek: Hannes Reichelt



SILBER (6)

2001 St. Anton Stephan Eberharter

2003 St. Moritz: Hermann Maier

2005 Bormio: Michael Walchhofer

2007 Aare: Fritz Strobl

2011 Garmisch: Hannes Reichelt

2019 Aare: Vincent Kriechmayr



BRONZE (4)

1997 Sestriere: Günther Mader

1999 Vail: Hans Knauß

2001 St. Anton: Hermann Maier

2005 Bormio: Benjamin Raich

