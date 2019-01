Kraft feiert Hattrick

Nach Freitagabend hat Stefan Kraft am Samstagvormittag japanischer Ortszeit seinen zweiten Weltcup-Sieg innerhalb weniger Stunden gefeiert. Es war bereits der dritte Sieg in Serie für den 25-jährigen Salzburger. Der zweite Platz ging diesmal an den Slowenen Timi Zajc vor dem japanischen Gesamtführenden im Weltcup Ryoyu Kobayashi. Stefan Kraft rückt damit im Gesamtweltcup auf den zweiten Platz vor Kamil Stoch (POL).

Mit Jan Hörl (15.), Daniel Huber (18.) und Manuel Fettner (19.) landeten noch drei weitere ÖSV-Athleten unter den besten 20 Springern des Tages. Das ÖSV-Team von Cheftrainer Andreas Felder (der in Japan von Assistenztrainer Florian Schabereiter vertreten wird) reist am Montagmorgen zurück nach Österreich, bevor es am Donnerstag mit den ersten Skiflug-Wettkämpfen der Saison in Oberstdorf (GER) weitergeht.

***Stefan Kraft***

"Das war ein geniales Wochenende für mich. Die Sprünge heute haben sich noch besser als gestern angefühlt. Dass ich bei dem hohen Niveau im Weltcup drei Mal hintereinander gewinnen kann, das macht mich stolz. Als Kobayashi im zweiten Durchgang mit einem richtig guten Sprung vorgelegt hat, da hat man das schon im Stadion mitbekommen. Trotzdem bin ich oben gesessen und habe mir gedacht: Das hab ich auch drauf! Jetzt freue ich mich schon auf's Skifliegen, weil das ist einfach das Geilste, das es gibt."

***Florian Schabereiter***

"Stefan Kraft ist mit seinem Hattrick im Weltcup gerade in einer Superform. Das macht allen Spaß und reißt auch die ganze Mannschaft mit - die hier in Sapporo an diesem Wochenende insgesamt sehr gute Leistungen gezeigt hat. Unser Jüngster, Jan Hörl, hatte heute im ersten Durchgang nicht die besten Bedingungen, im zweiten Durchgang hatte der dafür einen hervorragenden Sprung. Für Daniel Huber und Manuel Fettner war es wiederum im zweiten Durchgang nicht einfach. Wie der Kader für Oberstdorf aussieht, das werden wir in den nächsten Tagen bekanntgeben."