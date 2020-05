Kostenlose Eisverkostung

Angefangen hat die Geschichte des Eismachers in Zell am See, wo er schon seit 2010 eine Eisdiele führt. 2018 und 2019 wurde Celal Karaarslan beim Gelato Festival als bester der 16 teilnehmenden Österreicher geehrt.



Unter 100.000 eingeschrieben Eismachern belegt er den 26. Platz in der Weltrangliste. Durch den Gewinn des Gelato Festival 2018 und 2019 sowie den Gewinn des "Gelato to go" wurde er mit diesem hervorragenden Preis ausgezeichnet.

Die neue Eisdiele ist im italienischen Stil eingerichtet und lockt mit über 30 leckeren Sorten, die vom Chef persönlich täglich frisch produziert werden.

Und die können Sie vorab am 14. Mai von 12 bis 18 Uhr in der Linzergasse gratis probieren.