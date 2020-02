Kontrolle durch Bergputzer

In der Müllner Hauptstraße im Bereich zwischen Klausentor und Müllner Hauptstraße 1 kam es durch den Starkregen in den frühen Morgenstunden zu Abrutschung von aufgeweichtem Erd- und Strauchmaterial aus der Felswand. Circa ein Kubikmeter Material stürzte in den Gehsteig- und Straßenbereich. Menschen kamen nicht zu Schaden, ein im Gehsteigbereich abgestelltes Fahrzeug wurde durch den kleinen Hangrutsch beschädigt.



Die Felswände werden jährlich kontrolliert und die Sträucher geschnitten, dennoch kann sich durch Unterspülung Material lösen. Der Leiter der Bergputzer, der Landesgeologe und der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung waren in den Morgenstunden vor Ort an der betroffenen Stelle. Die Bergputzer säuberten den betroffenen Bereich sowie die Straße umgehend, jedoch können bei Starkregen kleinere Abgänge nie zur Gänze ausgeschlossen werden. Die Müllner Hauptstraße ist derzeit wieder ungehindert befahrbar.



Für eine weitere Befahrung durch die Bergputzer muss die Müllner Hauptstraße heute, Montag 3. Februar, ab 14 Uhr für ein bis zwei Stunden nochmals gesperrt werden, der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Quelle: Stadt Salzburg