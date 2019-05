Ski-Rennläufer Romed Baumann will künftig für Deutschland an den Start gehen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Samstag bestätigte, gibt es grundsätzlich grünes Licht, man werde dem 33-Jährigen "keine Steine in den Weg legen". Nur der Weltverband (FIS) muss dem Wechsel demnach noch zustimmen.

Kein Kaderplatz im ÖSV

Die FIS werde sich in der kommenden Woche beim Kongress im kroatischen Dubrovnik mit der Sache beschäftigen. Hintergrund ist der, dass Baumann, der 2013 bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Schladming Kombi-Bronze gewonnen hatte, im ÖSV keinen Kaderplatz im kommenden Winter mehr erhalten hätte. Der Tiroler hat nach der Hochzeit mit seiner Langzeit-Partnerin Veronika im April die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.