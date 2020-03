Kein Betrieb mehr ab Mittwoch

Wie Geschäftsführer Winfried Wagner mitteilt, wird der Betrieb der beliebten Seilbahn auf den Salzburger Untersberg am kommenden Mittwoch, 18. März 2020, eingestellt.



„Wir machen das aus Corona-Präventionsgründen, also zum Schutz unserer Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Letzte Fahrten sind am Dienstag möglich“, sagt der Chef der zu fast 100 Prozent im Eigentum der Stadt Salzburg befindlichen Seilbahn. Sollte es die Situation erforderlich machen, könne auch früher geschlossen werden.

Quelle: Stadt Salzburg