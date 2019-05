Kaderschmiede für den Skisport

Das Skigymnasium Saalfelden feiert 20-Jahre-Jubiläum. Zum Festakt hat sich auch Sportlandesrat Stefan Schnöll angesagt: „Die Schule ist die Kaderschmiede für unsere Salzburger Wintersportler. In den vergangenen Jahren waren viele erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen in der Weltspitze vertreten. Es ist mir daher eine große Freude, bei diesem Jubiläum dabei sein zu dürfen“, betonte Landesrat Schnöll heute im Vorfeld.



Das Skigymnasium ist Teil des Bundes- und Sportrealgymnasiums HIB Saalfelden und bietet als offizieller ÖSV-Stützpunkt eine umfangreiche Auswahl an Wintersportarten an, nämlich Ski Alpin, Nordische Kombination, Langlauf, Biathlon, Sprunglauf und Freestyle. Dabei bietet die Kombination aus Schule, Internat und professionellem Training optimale Bedingungen für die jungen aufstrebenden Spitzensportlerinnen und -sportler. Derzeit werden rund 115 Schülerinnen und Schüler im Skigymnasium betreut.