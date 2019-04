Jetzt kommt Tempolimit für E-Scooter

Das Parlament macht am Donnerstag Schluss mit dem Gesetzeschaos bei E-Scootern. Noch gelten die flotten Gefährte mit der wachsenden Fan-Gemeinde ja in acht Bundesländern als Spielzeug und dürfen praktisch überall gefahren werden – nur in Wien ist ihnen das am Gehsteig verboten.

Die 31. Novelle der Straßenverkehrsordnung stellt E-Scooter nun gesetzlich mit Fahrrädern gleich. Folgende Regeln gelten ab 1. Juni bundesweit für die Fahrer: