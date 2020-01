Hüttenwirt via willhaben gesucht

Alpenluft und Hütten-Feeling anstelle von Bürokaffee und Laptop? Wer schon immer überlegt hat, eine Karriere in den Bergen zu starten, hat jetzt die Chance dazu. Der Alpenverein Austria sucht über den Jobs & Karriere-Bereich von willhaben Hüttenpächter, bzw. ein Pächterpaar für die Austriahütte auf der Brandalm am Dachstein. Ab Mai 2020 ist die Stelle auf 1.638 Höhenmetern in der steirischen Ramsau frei.

Alpin-Experte mit Gastro-Know-How

Die Hütte dient als optimaler Ausgangspunkt für leichte Spaziergänge bis hin zu anspruchsvollen Klettertouren. Zudem bietet sie ein Alpinmuseum zur Entstehung des Dachsteins, mit dem zukünftige Pächter zusammenarbeiten werden. Interessierte sollten unternehmerische Qualifikationen sowie Gastronomie-Erfahrung mitbringen. Des Weiteren sucht der Alpenverein nach Personen mit einem Verständnis für umweltfreundliche Bewirtschaftung, Erste-Hilfe-Ausbildung und alpinen Kenntnissen.