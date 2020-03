Hoch die Hände, Wochenende!

80s and 90s Party in Hallein

Am Samstag 07. März um 19:00 Uhr ist es wieder soweit die legendäre 80s and 90s Party in der Salzberghalle geht über die Bühne. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei 2 Rad Breinlinger & Buena Vista Hallein sowie dem KFZ Meisterbetrieb Gimpl in Puch.

Ski Nostalgie in Wagrain

Am Sonntag 08. März verwandelt sich Wagrain ab ca. 08:30 Uhr in ein Ski-Nostalgie-Zentrum. Bereits zum 22. Mal findet das Ski Nostalgie Rennen statt. Beim Ski Nostalgie Rennen ist alles ganz so, wie es zu früheren Zeiten war. So geht es „Z’fuass“ für die Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Slowenien und Tschechien zum Start die Piste hoch, bevor sie sich im Parallel-Lauf den Hang hinabstürzen. Gefahren werden standesgemäß auch keine top-modernen Skier, sondern Holzskier – ohne Kanten und mit Riemenbindung. Auffahrt mit der Seilbahn Rote 8er ist auch für Fußgänger möglich! Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Oma-Opa-Enkel-Entdeckertour

Am Sonntag den 08. März 2020 findet von 13:30 bis 15:00 Uhr eine Spezialführung „Tierisch gut gemogelt – Können Tiere auch lügen?“ statt. Man glaubt es kaum, aber auch im Tierreich wird getrickst und gemogelt. Grell leuchten so manche Pfeilgiftfrösche und täuschen Fressfeinde, dass sie gar nicht gut schmecken und giftig seien. Hähne locken ihre Hennen zwar mit einem Futterruf zu sich, haben aber kein Futter gefunden. Bei der gemeinsamen Entdeckungstour von Jung und Alt im Salzburger Tierreich geht es auf die Suche nach tierischen kleinen Unwahrheiten und Übertreibungen.

Um Anmeldung wird gebeten unter:T: +43 662 820176 11 oder E-Mail: erlebnis@salzburg-zoo.at

Kosten: 3 € pro Person zzgl. Eintrittsgebühr.

Die Führungen finden bei jedem Wetter statt.

Let`s Salsa

Ab 19:45 Uhr findet am Sonntag 08. März 2020 die Salsa-Night statt. In der Rockhouse Bar kannst du zu entspannt zu Salsa-Klängen bei freiem Eintritt die ganze Nacht tanzen.

Großer Schüler_innenvertretungskongress

Der Kongress ist das größte Schülerinnenvertretungs-Seminar des Jahres! Von 6. Bis 8. März 2020 findet der Event statt. Gemeinsam mit 200 Jugendlichen kann man drei Tage am wundervollen Wolfgangsee in Salzburg verbringen.



Mit dem Start eines neuen Jahrzehnts und den zusätzlichen politischen Geschehnissen in Österreich und auf der Welt, ist es umso wichtiger die Zukunft mitzugestalten.

Drei Tage gibt es die Möglichkeit sich bundesweit zu vernetzen, auszutauschen und Ideen zu sammeln, wie die Zukunft aussehen soll! 11 unterschiedliche Workshops werden angeboten.

Keltentrophy - Der alpine Duathlon



Bei der Keltentrophy Hallein wartet ein alpiner Duathlon der Extraklasse. Mit Start und Ziel mitten in der historischen Altstadt von Hallein. Die einzigartige Kombination aus alpinen Trailrun & Skitourenlauf ist ein besonderes Erlebnis und bleibt lange in Erinnerung. Als Einzelsportler, Pärchen oder als Business-Team bewältigst du die sehr abwechslungsreiche Strecke. Beginn des Duathlons ist am Samstag 07. März um 14:00 Uhr.



30. Ziachschlitten-Fahren

Bereits zum 30. Mal jährt sich am 7. März 2020 das Traditionsevent rund um die traditionellen Holzschlitten. In einem spektakulären Wettstreit, auf der Jufenalm in Maria Alm, treten Alt und Jung in verschiedenen Klassen gegeneinander an. Angefangen von einfachen, unbeladenen Hornschlitten bis zu mit Heu und Stroh ausstaffierten Gefährten, ist der Fantasie freien Lauf gesetzte. Nur eine Regel liegt den Veranstaltern besonders am Herzen: traditionell muss es sein und so sind hohe Schuhe, Gamaschen, oder, Zipflhaub’n aus den Jahren 1900-1950 ein Muss für die begeisterten Rodler. Start des Rennens ist um 11:00 Uhr bei der Jufenalm.