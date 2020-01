Hoch die Hände, Wochenende!

Lalelu Ball

Lalelu ist wieder zurück. Am 01. Februar ab 21:00 Uhr geht der Ball in der Wallerseehalle Henndorf über die Bühne.

Ball der Vereine

Ebenso am 01. Februar gibt es für alle Interessierten den Ball der Vereine in der Salzberghalle in Hallein. Einlass zum Ball ist um 18:00 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikgruppe „the spirits“. In der Disco heizt DJ Joey ein. Die Mitternachtseinlage gestalten die mitwirkenden Vereine: der FC Hallein, die Barmstoana Perchten, der Jacky Club. Der Boxclub ASKÖ Hallein, die Ceteria Satanas, der Kunstverein "Plan B" und der Verein Hallein feiert.

Art on Snow

Am Samstag 01. Februar 2020 startet das Art on Snow in Gastein. Die Berge & Orte im Gasteinertal werden wieder zu Hotspots für Künstler von unterschiedlichen Disziplinen. Beim größten Kunstfestival der Alpen können Interessierte große & kleine Werke aus Schnee und Eis in Gastein bewundern. Das diesjährige Motto ist "Waldbewohner" - welches die Künstler alle unterschiedlich interpretieren werden. Mit Skulpturen, Foto-Ausstellungen, Malereien, Bildhauereien und innovativen Multimedia-Installationen gab es bereits in den letzten Jahren ein tolles Angebot.

Ein besonderes Highlight ist der Eisschnitz-Wettbewerb. Am Sonntag, 2. Februar können Sie Eis-Schnitzer beim Kunst-Wettbewerb in Bad Hofgastein beobachten. Mit Säge, Meisel & Hammer müssen Sie einen 1 x 0,5 x 0,2 Meter großen Eisblock in ein Kunstwerk verwandeln. Wer das Eisschnitzen lernen möchte hat am Dienstag 04. Februar bei der Gipfelstation Fulseck die Möglichkeit



Edelweisskränzchen

Das 124. Edelweiss-Kränzchen findet am Freitag 31.01. ab 19:30 Uhr im Kongresshaus Salzburg statt. Die Ballgäste schätzen die besondere Stimmung und den traditionellen Zauber dieser „rauschenden Ballnacht in Tracht“ mit jeder Menge Gaudi, alpenländischer Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

Ball der Offiziere

Ebenso dieses Wochenende ist auch der Ball der Offiziere in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals. Einlass zum Ball ist ab 19:30 Uhr. Die offizielle Eröffnung beginnt um 20:30 Uhr.