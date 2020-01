Hoch die Hände, Wochenende!

Neujahrskonzert Oberndorf



Am Montag 06.01.2020 findet das traditionelle Neujahrskonzert ab 14:00 Uhr in der Stadthalle Oberndorf statt. Auch heuer ist das Konzert wieder ein musikalischer Hochgenuss unter der Leitung von Reinhold Wieser.

Dreikönigsspringen Bischofshofen mit Springer Open Air



Ebenso an diesem Wochenende über die Bühne geht das alljährlich stattfindende Dreikönigsspringen auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Mit jährlich etwa 25.000 Zusehern wird der Boden in Bischofshofen wieder beben. Die Qualifikation findet am Sonntag 05. Jänner ab 16:30 Uhr statt und der Bewerb startet am Montag 06. Jänner ab 17:15 Uhr. Für all jene die auf der Suche nach der passenden Party sind gibt es im Stadtzentrum von Bischofshofen Bühnen, Livebands und beste Unterhaltung beim Springer Open Air.

Narrenfrühschoppen im Augustiner Bräu Mülln



Am Montag 06. Jänner findet von 10:00 bis 15:00 Uhr der Narrenfrühschoppen der 1. Großen Salzburger Gesellschaft statt. Nachdem einen Tag vorher die "Regierungsübernahme" des Prinzenpaares stattfindet öffnet Müllner Bräu alle Säle und zahlreiche Musikgruppen treten auf.

Eröffnung Gabühelbahn



Der Wiederaufbau der „neuen“ Gabühelbahn ist abgeschlossen. Das muss natürlich gefeiert werden! Das Event findet am 03.01.2020 statt. Bereits ab 10:00 Uhr beginnt die Party mit bei der Bergstation der Gabühelbahn. Ab 19:00 Uhr verwandelt sich die Piste beim Zachhof Babylift zum Partykessel. DJ’s heizen zum Warm up ein bevor um 21:00 Uhr die momentan bekannteste deutschsprachige Band, die Fäaschtbänkler aus der Schweiz, ihre Pop & Rock Songs im neuen volksmusikalischen Stil zum Besten geben.

Perchtenlauf Maishofen



Am Freitag 03. Jänner findet der traditionelle Perchtenlauf in Maishofen statt. Beginn des Laufes ist um 20:15 Uhr. Die verschiedenen Gruppen werden mit großer Sorgfalt ausgewählt und besonderes Augenmerk wird auf Tradition und Brauchtum gelegt. Den Gästen und auch Einheimischen soll der Percht als „Glücksbringer“ und nicht als Gruselgestalt näher gebracht werden. Unterstützt wird diese Veranstaltung von der Trachtenmusikkapelle, der Reitergruppe, die hoch zu Ross eine Dreikönigsaufführung vorbringt, und der Landjugend, die die Perchtengestalten der Sagenwelt zeigt.

Perchtenlauf Mühlbach am Hochkönig



Auch in Mühlbach treiben am 03. Jänner die Perchten ihr Unwesen. Schön- und Schiachperchten vertreiben mit geschnitzten Holzmasken, Glocken und zotteligen Fellen lautstark die bösen Geister des Winters. Rund 600 Perchten aus Österreich und Bayern präsentieren ihre kunstvoll geschnitzten Masken. Mystische Stimmung und Gänsehaut sind garantiert. Beginn des Laufes ist um 19:30 Uhr.