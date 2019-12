Hoch die Hände Wochenende

Adventkonzert Kathi & Christian and Friends

Kathi & Christian treten am Freitag gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Lisi Fuchs und vielen weiteren großartigen Sängern im EUROPARK auf. Direkt aus dem EUROPARK wird dieser musikalische Höhepunkt live auf Antenne Salzburg übertragen werden. Das Adventskonzert ist außerdem der Spenden-Auftakt für die Charity-Aktion "Rettet das Kind Salzburg", die der EUROPARK seit vielen Jahren unterstützt.

Tag der Krampusse in der Kinderweihnachtswelt



Am Sonntag im Rahmen des Hellbrunner Adventzaubers findet der Tag der Krampusse statt. Hier kann man alles rund um das Brauchtum erfahren aus erster Hand von den Anifer Krampussen, schau dem Maskenschnitzer über die Schulter, Kinder können Ruten binden, Fotopoints mit den Krampussen, man kann in ein Kostüm schlüpfen, etc.

Lamprechtshausender Dorfadventmarkt



Ein ausgesucht harmonisches und kinderfreundliches Programm lockt die Besucher an beiden Adventmarkttagen (14. & 15. Dezember 2019) zum heimelig geschmückten Dorfplatz. Für die Größeren stehen Kulinarikstandl & ein kleines, aber feines Kunsthandwerks- & Warenangebot bereit. Die Bürmooser Turmbläser, das Bläserensemble & die Weihnachts-Combo der Trachtenmusikkapelle sowie der Jägerchor und der Klassenchor der Musikmittelschule bringen an beiden Tagen weihnachtliche Stimmung auf den Platz.

Fliegender Adventmarkt



Am Sonntag, den 15.12., gondelt ein Adventmarkt - die 15 Gondeln des 12er Express werden wieder zu kleinen Advent-Standeln umfunktioniert und laden alle Einheimischen und Gäste zum Gustieren und Flanieren ein. Beim gondelnden Advent kann man diverse Produkte im Schweben erstehen, den Weisenbläsern lauschen, mit dem Winzer über seine Weine fachsimpeln und weihnachtliche Schmankerl aus der Region probieren.

Rave on Snow



Rave on Snow ist DAS Winterfestival für elektronische Musik. Dieses Jahr gibts die 26. Edition des Megaevents das jedes Jahr im Dezember in Saalbach-Hinterglemm stattfindet. Dieses Jahr vom 12. - 15.12.