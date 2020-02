Grippewelle steuert auf Höhepunkt zu

✓ Schutzimpfung Es ist nicht zu spät! Auch wenn es ein paar Wochen dauert, bis der Körper die „volle“ Immunität ausbildet, kann er mittels Impfung rasch Gedächtniszellen ausformen, die bei Erregerkontakt sofort Antikörpern bilden und so vor einer Infektion schützen können.

✓ Beste Hygiene Regelmäßiges und gründliches Händewaschen ist zu Zeiten erhöhter Infektionsgefahr die allerbeste Vorsichtsmaßnahme. Weitere Tipps: Halten Sie Ihre Hände stets vom Gesicht fern (so kommen Erreger nicht so leicht in die Atemwege) und meiden Sie Körperkontakt mit Erkrankten.

✓ Immunsystem stärken Starke Abwehrkräfte sind eine wichtige Schutzbarriere. Achten Sie auf gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichenden Schlaf sowie auf konsequente Stressreduktion.