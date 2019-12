Frühlingswetter am Christkindlmarkt

Am Vormittag war es heiter bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Nachmittags erreichen die Temperaturen sogar um die 19 Grad. Da hat sich der Besuch am Christkindlmarkt zwar ein bisschen ungewöhnlich angefühlt aber gut besucht war er trotzdem. Die Leute stören sich auch nicht groß an den warmen Temperaturen.

"MIttlerweile ist man die wärmeren Temperaturen in der Weihnachtszeit ja schon gewohnt" ist eine weit vertretene Meinung. Dennoch ist es schon abnormal warm für diese Jahreszeit und prompt haben einige ihre ganz eigenen Pläne. "Dieses Jahr werden wir wohl mal den Grill anschmeißen am heiligen Abend!" ist da ab und an zu hören gewesen.

Insgesamt kann man also sagen, dass sich die Leute nicht groß über die warme Weihnachtszeit beschweren - die Weihnachtsstimmung ist ja immerhin von mehreren Faktoren abhängig und nicht nur vom Wetter.