Endlich Wochenende!

Perchtenlauf am Salzburger Christkindlmarkt



Traditioneller Perchtenlauf am Dom- und Residenzplatz am Samstag, 21. Dezember um 19.00 Uhr.

Rauhnachtslauf zur Wintersonnenwende



Brauchtumsspektakel mit Perchtengruppen aus der Stadt Salzburg und den Gauen. Der Lauf findet ab 18:00 Uhr im Rahmen des Hellbrunner Adventzaubers statt.

X-Mas Party im Sudwerk



Raus mit den Sterndlspritzern und auf ins Sudwerk. Ab 21 Uhr starten wir mit DJ Felix & Happy-Hour so richtig durch.

Weihnachten im Spielzeugmuseum



Adventszeit ist Bastelzeit! Deshalb basteln wir auch heuer wieder allerlei Weihnachtliches in unseren Kreativwerkstätten vor Weihnachten.Am Samstag 21.12. habt ihr das letzte Mal für das heurige Jahr die Gelegenheit bei der Kreativwerkstatt mit dabei zu sein.



Nostalgiefahrten im Advent der Salzburger Lokalbahnen



Wer möchte sich nicht einmal in ein Wintermärchen entführen lassen und sich auf eine Reise durch den Winter begeben? Von Salzburg bis Ostermiething: Reist jetzt jeden Adventsonntag mit uns durch den nördlichen Flachgau und steigt ein in die historischen, bis zu über 100 Jahre alten Oldtimergarnituren der Salzburger Lokalbahn.

Ski Genuss mit Roland Trettl



Das Rezept für einen unvergesslichen Skitag? Man nehme zwei top Skidestinationen der Alpen, füge einen Starkoch hinzu und würze es mit einer endlos wirkenden Bergkulisse. Starkoch Roland Trettl und Rudi Pichler lassen an diesen beiden Tagen alle Gäste in der eigens aufgebauten Show-Küche an ihrer Kochperformance teilhaben. Das Schaukochen am Berg bei der Kogelalm findet am Freitag 20. Dezember statt.



Adventwanderung zur Thomasnacht in Piesendorf



In der längsten Nacht des Jahres kann man in der Tradition der Herbergsuche im Schein der Laternen zur urigen Krippe wandern. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr beim Naglbauer.