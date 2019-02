Eheringe in Elixhausen gestohlen

Laut einer Aussendung der Polizei wurde am Samstagabend ein Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Elixhausen verübt. Die unbekannten Täter sind gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei stahlen sie Bargeld in vorerst unbekannter Höhe, und diverse Schmuckgegenstände. Als besonders herzlos erscheint, dass so kurz vor dem Fest der Liebe, dem Valentinstag, auch 2 Eheringe mit persönlichen Gravuren gestohlen wurden. Wohin die Einbrecher mit der Beute geflüchtet sind ist unbekannt.