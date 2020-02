Duell mit Frankfurt abgesagt

Entscheidung durch örtliche Sicherheitsbehörde

Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden.



Sichere An- bzw. Abreise nicht gewährleistet

Durch die für heute prognostizierten extremen Sturmböen für den Großraum Salzburg hätten eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände – weder für die Zuschauer noch für die bei dieser ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen – nicht gewährleistet werden können."



Nachtrag wird noch fixiert

Der neue Termin für dieses Spiel wird so schnell wie möglich kommuniziert.

Quelle: FC Red Bull Salzburg