Duell gegen Wiener Austria

In der 20. Runde der Tipico Bundesliga treffen die Salzburger am Sonntag, den 23. Februar 2020 in der Generali Arena auf den FK Austria Wien. Das Spiel beginnt um 17:00 Uhr und wird von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg verlor nur eines der letzten 20 Duelle in der Tipico Bundesliga gegen die Wiener Austria (14 Siege, fünf Remis).

Die Roten Bullen sind seit elf Auswärtsspielen in der Tipico Bundesliga unbesiegt (sieben Siege, vier Remis).

Die Salzburger kassierten die letzte Niederlage in der Fremde am 28. April 2019 in Wolfsberg. Trainer des RZ Pellets WAC war damals Christian Ilzer.

Der FC Red Bull Salzburg holte bereits zehn Punkte nach 0:1-Rückständen – Höchstwert in dieser Saison der Tipico Bundesliga.

Im Hinspiel drehte das Team von Jesse Marsch das Match gegen die Wiener Austria nach einem 0:1-Rückstand und gewann 4:1.

Die Roten Bullen erzielten in den vergangenen 30 Spielen in der Tipico Bundesliga jeweils mindestens einen Treffer – im Schnitt 3,3 Tore pro Spiel.

Der FK Austria Wien ist seit sechs Spielen in der Tipico Bundesliga ungeschlagen, vier dieser sechs Spiele endeten unentschieden.

Personelles

Verletzungsbedingt nicht einsatzbereit sind Rasmus Kristensen (Oberschenkel) und Philipp Köhn (Knöchel).Andre Ramalho und Enock Mewpu fehlen aufgrund von Gelbsperren.



Statements



Christoph Freund überdie Bedeutung des Matches am Sonntag:

„Es ist ein wichtiges Spiel für uns, weil wir wieder Selbstvertrauen tanken wollen. Der Kopf spielt im Fußball eine große Rolle, darum ist es wichtig, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Da kann man noch so viel darüber sprechen, entscheidend ist vielmehr, was auf dem Platz passiert und dass wir uns die Erfolgserlebnisse gemeinsam erarbeiten, mit einer besonderen Betonung auf das Wort ‚arbeiten‘. Es wird wichtig sein, dass wir am Sonntag eine Reaktion zeigen, wieder unsere Tugenden auf den Platz bringen und anders als gegen Frankfurt auftreten.“



… seine Erwartungen an Sonntag:

„Ich erwarte mir ein sehr intensives Spiel, vor allem weil die Austria eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Bei ihnen haben mittlerweile auch einige junge Spieler sehr gut in die Mannschaft gefunden. Und sie müssen eigentlich gewinnen, wenn sie noch in die Meistergruppe kommen wollen. Deshalb erwarte ich mir ein offenes Spiel, in dem beide Teams auf Sieg spielen werden. Aber wir wollen unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren.“



Jesse Marsch über die kurze Pause bis zum nächsten Match:

„Es ist gut, dass wir gleich wieder ein Spiel vor uns haben. Dabei brauchen wir frische Beine und wollen die Gelegenheit nutzen, wieder unseren Fußball zu zeigen und uns Selbstvertrauen zu holen. Ein gutes Ergebnis ist wichtig, soll aber auch mit unserer Art von Fußball erreicht werden.“



… den Gegner aus Wien:

„Die Austria hatte eine gute Vorbereitung. Sie spielen sehr intensiv, unsere Aufgabe wird nicht einfach. Aufgrund der Tabellensituation sind die drei Punkte für beide Teams wichtig, und wir werden sehen, welche unserer Spieler nach dem gestrigen Europa League-Spiel für Sonntag bereit sind. Wir haben ein paar Optionen, zu denen auch Antoine Bernede zählt. Er ist wieder gesund, und es besteht die Chance, dass er nach der langwierigen Verletzung wieder zum Einsatz kommt.“





Quelle: FC Red Bull Salzburg