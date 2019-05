Der Antenne Salzburg Drittelmarathon

Der Salzkristalllauf in Hallein geht in Runde 24. In diesem Jahr gibt es eine Premiere: Den Antenne Salzburg Drittelmarathon. Aber auch sonst ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Halleiner Altstadt bietet den perfekten Rahmen für ein Lauf-Event der Extraklasse.

Programm



Siegerehrungen im Zielgelände am Kornsteinplatz mit Pokalen und Salzkristall-Trophäen

9.00 Uhr UNIQA+ASVÖ Kidsrun

9.30 Uhr Antenne Drittelmarathon

9.40 Uhr Sparkasse Salzburg Lauf

9.45 Uhr Salzburg Süd Junior Race 1400m

10.00 Uhr AK+ÖGB Team-Lauf 5 km Kaiser Bier Walk 2,5 km

11.00 Uhr Siegerehrung Kinder

12.00 Uhr Siegerehrung Allgemeine Klassen und Teambewerb

Anmeldung:

bis Do, 13. Juni 2019 - 24 Uhr

www.skiklubhallein.at



INFO:

www.skiklubhallein.at

Tel +43 664 1500 611