Covid-19-Cluster betrifft Land Salzburg

Die bisher fünf neuen aktiv Infizierten hängen alle mit dem Fall vom 17. Juni in der Stadt Salzburg zusammen.

Die Sanitätsbehörde hat einen Screeningtest in Auftrag gegeben. Von allen Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden derzeit Abstriche genommen. Die Testergebnisse werden für Samstag erwartet. Alle Amtsdienststellen und Regierungsbüros sind in Betrieb. Vorsichtshalber wird am Montag auch ein Statustest bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regierungsbüros sowie den Regierungsmitgliedern selbst durchgeführt, um alles zur Eindämmung des Virus zu tun.

Quelle: Land Salzburg