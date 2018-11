Casting für Salzburger Christkindlmarkt

- Gesucht werden Mädchen in einem Alter zwischen 16 und 21Jahren

- Das himmlische Team soll die Besucher des Marktes begeistern

- Lange Tradition: Das Salzburger Christkind verzaubert seit 1974 das Publikum am Dom- und Residenzplatz

Am 22. November öffnet der 45. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz seine Pforten. Zu den schönsten Traditionen zählen die Auftritte des Salzburger Christkindes und seinen vier Engerl. Derzeit ist man auf der Suche nach Nachfolgerinnen. Bis zum 9. November können sich Mädchen in einem Alter zwischen 16 und 21 Jahren dafür bewerben (www.christkindlmarkt.co.at). Gemeinsam wird das himmlische Team jeweils an den Adventssonntagen sowie am Mittwoch kleine und große Besucher des Salzburger Christkindlmarktes begeistern. Als Belohnung für das weihnachtliche Engagement winken neben glänzenden Kinderaugen auch ein kleines Gehalt, Einkaufsgutscheine sowie ein spezielles Medientraining.



"Der Salzburger Christkindlmarkt möchte seinen Besuchern ein authentisches und heimisches Brauchtum vermitteln. Neben Perchtenläufen, Turmblasen, Krippenausstellung, Chorgesang und vielem mehr, gehört natürlich auch der schöne Brauch des Salzburger Christkindes dazu“, erklärt der Obmann des Salzburger Christkindlmarktes Wolfgang Haider. "Dazu suchen wir kommunikative Mädchen, die ein wenig Schauspieltalent sowie Fremdsprachenkenntnisse mitbringen und sich auch nicht scheuen vor vielen Menschen Gedichte vorzutragen."



Auftritte des Salzburger Christkinds jeweils am Mittwoch und Sonntag



Das neue Salzburger Christkind und seine vier Engerl werden an den Adventssonntagen und jeweils am Mittwoch die Besucher des Salzburger Christkindlmarktes am Dom- und Residenzplatz vorweihnachtlich verzaubern. Besonders beliebt bei den kleinen Gästen: Das Christkind hilft beim Ausfüllen von Wunschzetteln, die dann mit einem Luftballon in den Himmel geschickt werden. Besonders bei den größeren Gästen immer begehrter: Ein Selfie mit dem Original Salzburger Christkind. Die Bilder dazu gehen tausendfach in die ganze Welt.

Zwischen 15 und 20 Mädchen bewerben sich jedes Jahr für die Rollen des Salzburger Christkinds und der vier Engerl. Persönlich vorsprechen können die jungen Mädchen nach vorherigen Anmeldung am 10. November. Bis zur offiziellen Vorstellung am 2. Dezember am Salzburger Domplatz bleibt die Wahl der Jury jedoch streng geheim. Den jährlichen Brauch des Original Salzburger Christkindes gibt es bereits seit dem Jahr 1974.

Eröffnung des 45. Salzburger Christkindlmarkt am 22. November

Eröffnet wird der 45. Salzburger Christkindlmarkt am 22. November mit der feierlichen Illuminierung des Salzburger Christbaumes, der in diesem Jahr aus der Stille-Nacht-Gemeinde Oberndorf stammt. Neuheiten und Details zum Programm werden im Rahmen einer Pressekonferenz am 20. November vorgestellt.

Bewerbung Salzburger Christkind 2018

Samstag, 10. November 2018, 12:00 Uhr

RTS Studio

5073 Wals, Bundesstraße 4

Anmeldung und Details unter: www.christkindlmarkt.co.at