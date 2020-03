Bundesheer sorgen für Nachschub

Die Lebensmittel-Konzerne in Österreich bekommen in der Corona-Krise auch Unterstützung vom Bundesheer. Speziell in den Zentrallagern bei der Auslieferung werden helfende Hände benötigt. Dafür herangezogen werden auch die Heeressportler.

"Das wäre kein Problem für mich. Das Bundesheer ist mein Arbeitgeber, wenn die mich brauchen, dann bin ich sofort dabei und räume Regale ein", sagte die Tiroler Judokämpferin Bernadette Graf zur APA. Sie selbst habe noch keine Mitteilung bekommen, wisse aber von Kolleginnen in Wien und Niederösterreich, dass diese bereits informiert wurden.

Versorgung gesichert

Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg), Hofer und Spar rufen die Bevölkerung auf Hamsterkäufe zu unterlassen. "Es ist von allem genug da", betonten beide Handelskonzerne unisono am Sonntag. Eine Rationierung von bestimmten Produktgruppen, die zuletzt im Zuge der Coronavirus-Pandemie besonders gefragt waren, sei nicht geplant.

Andrang in Supermärkten am Samstag deutlich geringer