Bullen präsentieren neues Trikot

Der österreichische Serienmeister hat bereits seine neue Wäsche für die kommende Saison. Red Bull Salzburg präsentierte noch vor dem letzten Spiel sein Heimtrikot für die nächste Spielzeit.

Das Motto ist "50% Rot, 50% Weiß. 100% Salzburg!", wird das neue Dress enthüllt. Es ist geprägt von markanten Längsstreifen in Rot und Weiß. Erstmals prangt auch der Meisterstern auf den Bullen-Dressen. Das Trikot ist vorerst in limitierter Stückzahl im "Bullshop" und in der "Red Bull World" erhältlich, ab Juli wird es dann im Online-Shop zu kaufen sein.

Die Fans zeigten sich in den sozialen Medien und in ersten Reaktionen bisher sehr angetan.