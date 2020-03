Britische Reisegruppe

Der Mann aus Großbritannien befindet sich im Saalbacher Hotel in Quarantäne. Mögliche Kontaktpersonen des Mannes werden bereits erhoben.

Bereits am Samstag wurden zwei der zehn Mitglieder der britischen Reisegruppe positiv auf das Virus getestet. Die beiden Männer, 44 und 49 Jahre alt, befanden sich seit Bekanntwerden des ersten Krankheitsfalles am Donnerstag in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne und wurden am Samstag vorsorglich ins Salzburger Uniklinikum gebracht.

Stabil ist unterdessen der Zustand des 61-jährigen britischen Urlaubers der Gruppe, der am Freitag vom Hotel in Saalbach ins Landeskrankenhaus Salzburg überstellt wurde.

Primar Richard Greil gibt an, dass der Brite leichtes Fieber und Symptome einer grippalen Infektion aufweist. Er war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die restlichen sechs Mitglieder der Reisegruppe werden im Hotel abgeschirmt.

Auch sechs Personen aus dem Umfeld des 37-jährigen deutschen St.Gilgen-Besuchers, der am Sonntag positiv getestet wurde, sind seitdem in häuslicher Quarantäne.

Pinzgauer aus Krankenhaus entlassen

Der 48-jährige Pinzgauer, der in Fusch von seiner Lebensgefährtin mit dem Virus angesteckt worden war, konnte mittlerweile aus dem Landeskrankenhaus entlassen werden und befindet sich zuhause in Quarantäne.

Im Bundesland Salzburg gibt es momentan acht bestätigte Erkrankungen, davon wurde eine 62-jährige Kölnerin in der Nacht auf Donnerstag von Obertauern mit einem Krankentransport nach Hause gebracht.