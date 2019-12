Bozen zu Gast bei den Red Bulls

Die Pause ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, schon wieder zu Ende, wenn der HCB Südtirol Alperia in die Salzburger Eisarena kommt (17:30 Uhr). Mit dem Heimspiel gegen Bozen beginnt zudem eine Serie von sechs Spielen in 11 Tagen, für die die Kräfte gut eingeteilt werden müssen.



Die Zeit von Weihnachten bis nach dem Jahreswechsel hat es wirklich in sich. Beginnend mit dem Heimspiel am 26. Dezember bestreiten die Red Bulls bis zum 5. Januar jeden zweiten Tag ein Spiel und treffen dabei in wechselndem Heim-Auswärts-Rhythmus je zweimal auf Bozen, Dornbirn und Innsbruck.



Der Blick ist zunächst aber nur auf den HCB Südtirol Alperia gerichtet. Die Italiener waren zuletzt spielfrei, was ihnen in dem Fall kaum einen Vorteil bringen sollte. Die Bozener bleiben dennoch ein gefährlicher und schwer zu berechnender Gegner, wie auch die ersten zwei Saisonduelle widerspiegeln. Zum Ligaauftakt Mitte September in Bozen behielten die Salzburger mit 5:1 klar die Oberhand, während sie Ende Oktober bei der 1:2-Heimniederlage nach Penaltyschießen das Nachsehen hatten.



Die Red Bulls stellen sich daher neuerlich auf ein kampf- und körperbetontes Spiel ein, in dem die Südtiroler – momentan auf den sechsten Platz abgerutscht – alles daran setzen werden, in der Tabelle wieder über den Strich, der die oberen fünf von den unteren sechs Teams trennt, zu klettern. Die Red Bulls wollen hingegen den ersten Heimsieg der Saison gegen Bozen einfahren und arbeiten weiterhin an der Verbesserung der Heimperformance.



Salzburgs Head Coach Matt McIlvane über die Vorzüge der Italiener: „Sie kommen immer sehr hart und fordern uns in jedem Spiel heraus. Sie sind in der Verteidigung sehr stark und spielen richtig gut um ihr eigenes Tor herum, was es einem schwer macht, Tore zu schießen.“ Stürmer Michael Schiechl will auch zuhause wieder punkten: „Warum wir auswärts nach wie vor besser spielen, weiß ich nicht, aber wir wollen gegen Bozen das Ruder wieder herumreißen und kompakt auftreten. V.a. müssen wir unsere Torchancen nutzen, dann werden wir auch zuhause mal wieder in regulärer Spielzeit gewinnen.“



EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia

Do, 26.12.2019; Salzburger Eisarena, 17:30 Uhr