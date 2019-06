Bierlein zeigt ihre Regierung

Wien. Am Sonntag um knapp nach 16 Uhr war es so weit: Mit der Nominierung des Innenministers war das Kabinett von Brigitte Bierlein komplett. Die Regierung hat genauso viele weibliche wie männliche Mitglieder. Mit Bierlein selbst sind es sechs Frauen und sechs Männer.

Bierlein holte rote, blaue und schwarze Beamte

Eine parteifreie Übergangsregierung sieht freilich anders aus. Bierlein holte vor allem hohe Beamte, die fast alle SPÖ, ÖVP oder FPÖ zuordenbar sind. Vizekanzler wird Clemens Jabloner (rot), Außenminister Alexander Schallenberg (schwarz), Infrastrukturminister Andreas Reichhardt (blau), Bildungsministerin Iris Rauskala (schwarz), Sozialministerin Brigitte Zarfl (rot) ...

Peschorn erst in letzter Sekunde nominiert

Bei der Besetzung der Posten herrschte denn auch Basarstimmung. Besondere Ränkespiele der Parteien gab es bei der Besetzung des Innenministers, dem heikelsten Posten der Regierung. Erst in letzter Sekunde wurde der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, genannt.

Dabei ließen FPÖler bereits am Samstag den Namen Peschorn gegenüber ÖSTERREICH fallen. Da keine Einigung in Sicht schien, hieß es am Samstag letztlich, dass der derzeitige Innenminister Eckart Ratz als wirklich überparteilicher Topjurist im Amt bleiben könnte. Doch da herrschte offenbar in der Hofburg zu große Angst vor einem neuerlichen Misstrauensantrag.

Am Sonntag kursierte zunächst Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor in Oberösterreich, als neuer Minister – der bei Bierlein, VdB und ÖVP auf Zustimmung stieß. SPÖ und FPÖ liefen dagegen Sturm. Kaum galt er als fix, beschwerte sich die FPÖ auch offiziell über die Besetzung des „Strasser-Manns“. Der ÖVP sei es bei Kickls Entlassung nur darum gegangen, dass sie das Innenministerium wiederbekomme.

Schließlich wurde Peschorn als Last-Minute-Minister genannt – laut Insidern diesmal auf Vorschlag der SPÖ.

I. Daniel, D. Knob

Alexander Schallenberg: Karrierediplomat wird Außenminister

© Außenministerium

Den Politzirkus kennt Alexander Schallenberg nur zu gut. Ins Außenamt kam der Diplomat adeliger Herkunft bereits vor mehr als 20 Jahren. Mit dem Aufstieg von Sebastian Kurz (ÖVP) ins Bundeskanzleramt gelang dem langjährigen Pressesprecher mehrerer Außenminister auch sein größter Karrieresprung. Zuletzt leitete Schallenberg die EU-Koordinationssektion im Bundeskanzleramt.

Die Diplomatie wurde Schallenberg quasi in die Wiege gelegt. 1969 in Bern als Sohn des Botschafters und späteren Generalsekretärs im Außenministerium (1992 bis 1996), Wolfgang Schallenberg, geboren, wuchs er in Indien, Spanien und Frankreich auf. Von 1989 bis 1994 studierte er Rechtswissenschaften in Wien und Paris, danach Europäisches Recht am Europacollege im belgischen Brügge.

Nach Belgien führte ihn auch sein erster Auslandsposten - an die österreichische EU-Vertretung in Brüssel, wo er fünf Jahre lang die Rechtsabteilung leitete. Zurück in Österreich machte sich Schallenberg als Pressesprecher der früheren Außenministerin Ursula Plassnik sowie später deren Nachfolger Michael Spindelegger (beide ÖVP) einen Namen.

Als Kurz die Agenden des Außenministers übernahm, beförderte er den Kommunikationsprofi mit Mühlviertler Wurzeln zum Leiter für "strategische außenpolitische Planung". Auch in den Regierungsverhandlungen nach der Nationalratswahl 2017 zählte Kurz auf seinen "Intimus", wie Schallenberg in Medien genannt wurde. Selten habe er einen so talentierteren Minister erlebt, streute Schallenberg im Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Kurz als Außenminister Rosen.

So folgte der ausgewiesene Europaexperte Kurz auch ins Bundeskanzleramt, wo er während der türkis-blauen Regierungszeit die Stabsstelle Strategie und Planung leitete. Nun wird der vierfache Vater Außenminister unter der ersten Bundeskanzlerin des Landes, Brigitte Bierlein.

Clemens Jabloner: aus der Pension auf den Minoritenplatz

© APA/HERBERT NEUBAUER