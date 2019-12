Bauarbeiten Moosstraße fertig!

Die Asphaltierungsarbeiten in der Moosstraße im Abschnitt Sinnhubstraße/ Gorianstraße haben eine Woche schneller als geplant fertig gestellt werden können. 2020 liegt der Schwerpunkt dann auf der Neutorstraße: Hier werden in drei Bauabschnitten Wasser-, Kanal- und Gasleitungen erneuert. Der 1. Abschnitt wird von Februar bis Mai nächstes Jahr im Bereich zwischen der Moos- und der Bayernstraße erfolgen. Im 2. Teil zwischen Mai und August wird dann zwischen Bayernstraße und Späthgasse gebaut. Zwischen September und November erfolgt dann die Sanierung zwischen der Späthgasse und Maxglaner Hauptstraße. Bei diesen Bauarbeiten gibt es zwar keine Totalsperre. Ab Februar wird die Neutorstraße aber abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Die Baustadträtin Martina Berthold lädt die Anrainer dazu am 21. Jänner zu einem Infoabend ins Architekturhaus in der Sinnhubstraße.