Barca will Griezmann wieder loswerden

Für schlappe 120 Millionen Euro wechselte Antoine Griezmann diesen Sommer von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Bei den Katalanen konnte der französische Weltmeister bisher nicht wirklich einschlagen und brachte es bisher in 9 Einsätzen lediglich auf 3 Tore.

Spektakulärer Tausch?

Griezmann wirkt im Spiel von Barca oftmals wie ein Fremdkörper – die Kritik am 28-Jährigen wächst. Spanische und französische Medien berichten nun sogar davon, dass der spanische Meister die Geduld verlieren könnte. "Le10Sport" geht sogar davon aus, dass Griezmann schon im Winter wieder abgegeben werden könnte.

Hintergrund ist der Poker um Neymar. Barca will den Brasilianer bekanntlich unbedingt wieder zurückholen und dafür Griezmann an den PSG abgeben. Für den Franzosen wäre es ein Debüt in der französischen Liga. Bisher spielte der Weltmeister nur in Spanien.