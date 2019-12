Auch beim Rodeln gibt's Regeln

„Rodeln ist ideal für die ganze Familie, zugleich aber auch ein Hochgeschwindigkeitssport, bei dem Unfälle geben kann. So wie auf Skipisten sollten daher auch beim Schlitten fahren bestimmte Regeln eingehalten werden“, so Sportlandesrat Stefan Schnöll.

In Österreich gibt es rund 420 Rodelbahnen, alleine in Salzburg sind es mehr als 40, teilweise beleuchtet und mitunter auch bequem mit einem Lift zu erreichen. Mit der 14 Kilometer langen Strecke vom Wildkogel nach Bramberg hält der Oberpinzgau übrigens den Rekord in der Alpenregion. Vielfach muss man gar keinen eigenen Schlitten besitzen und man kann sich die Rodel an Ort und Stelle ausleihen.

Auf die richtige Ausrüstung kommt es an

Für den Salzburger Rodelverbandspräsidenten Roland Kallan, selber erfolgreicher Naturbahnrodler und österreichischer Staatsmeister, ist klar: „Für die Profis ist es selbstverständlich, dass sie nur topfit und mit optimaler Ausrüstung Sport betreiben. Aber auch Hobbyrodler sollten unbedingt einige Grundregeln beachten, die Bahn nicht unterschätzen, Rücksicht nehmen und stets kontrolliert fahren. Ganz wichtig wäre es auch, einen Helm aufzusetzen!“

10 Empfehlungen für den sicheren Rodelspaß

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit hat folgende zehn Empfehlungen für ein sicheres Verhalten auf der Rodelbahn formuliert: