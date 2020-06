Was macht Eisl Eis so besonders?

Die Milch für das 100% BIO zertifizierte Schafmilch Eis kommt ausschließlich von glücklichen Schafen, die am schönen Wolfgangsee ihr zu Hause haben. Eisl Eis wird handwerklich hergestellt, direkt am Bio Bauernhof. Auch die Zutaten werden Großteils aus der Region bezogen und sind zu 100 % BIO! Außerdem setzt Familie Eisl auf CO2 neutrale Produktion, Verpackung und Versand.



Klassische Geschmacksrichtungen wie Vanille und Schokolade, aber auch ausgefallene Sorten wie Marille-Topfen oder Heidelbeer-Rosmarin, lassen dich eiskalt dahinschmelzen. Die besondere Zusammensetzung der Milch macht das Eis besonders cremig und vollmundig.



Wir empfehlen: Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und sich gemeinsam mit den Kollegen von dem herzhaften, feinen Eisgenuss überzeugen!