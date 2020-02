Alles, was das Herz begehrt

Besonders punkten kann der Markt mit der großen Auswahl an Globus-Eigenproduktionen. Mehrmals am Tag stellen die Mitarbeiter an den Frischetheken zahlreiche Lebensmittel direkt vor Ort her bzw. bereiten diese zu. So entstehen, täglich frisch, verschiedenste Delikatessen und Spezialitäten - selbstverständlich nur mit den frischsten Zutaten und in höchster Qualität!

Regionalität wird im Globus Freilassing ganz groß geschrieben. Deshalb finden Sie im Markt neben internationalen Spezialitäten auch viele lokale und regionale Schmankerl aus dem Bayerischen und Salzburger Raum. Dies sorgt für kurze Wege in vielen Bereichen und ermöglicht ein stabiles und faires Preisniveau.