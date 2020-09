772 Corona-Neuinfektionen

Die Coronavirus-Neuinfektionen sind in den letzten 24 Stunden noch einmal gestiegen: 772 Neuinfektionen wurden am Mittwoch gemeldet. Bereits am Dienstag waren es 609 neue Fälle. Bisher gab es in Österreich 44.813 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 799 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 35.644 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 496 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 90 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Wieder gibt es die meisten Neuinfektionen in Wien. In der Bundeshauptstadt wurden binnen einen Tages 327 Fälle registriert. In Niederösterreich sind es 173 und an dritter Stelle kommt Oberösterreich mit 96 neuen Corona-Fällen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: