750 Corona-Neuinfektionen

Bisher gab es in Österreich 48.896 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (5. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 818 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 39.058 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 488 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 101 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 9

Kärnten: 12

Niederösterreich: 97

Oberösterreich: 106

Salzburg: 23

Steiermark: 32

Tirol: 106

Vorarlberg: 50

Wien: 315

Die Lage in den Bundesländern

Wien: Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Montag, 5. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 17.725 positive Testungen bestätigt. In den letzten 24 Stunden wurden 315 Neuinfektionen vermeldet. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 261. Eine Frau (95) und ein Mann (80) sind verstorben.

12.949 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 2.980 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 478.735 Testungen.

Niederösterreich: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niederösterreich bis Montagfrüh um 97 auf 7.382 geklettert. Mit 6.070 Genesenen gab es laut Landessanitätsstab um 89 mehr als am Sonntag. Insgesamt 116 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. 1.196 Personen galten somit als aktuell erkrankt. Durchgeführt wurden bisher 280.640 Testungen.