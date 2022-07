Unfall beim Befüllen der Flasche

Bei der Explosion einer Sauerstoffflasche ist am Mittwochabend in Taxenbach (Pinzgau) ein 70-Jähriger schwer verletzt worden. Der Einheimische wollte kurz nach 18.00 Uhr eine Sauerstoffflasche befüllen. Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache zur Explosion. Der 70-Jährige wurde von Teilen getroffen und erlitt außerdem schwere Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus nach München geflogen, informierte die Polizei.