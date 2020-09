645 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Corona-Lage in Österreich scheint sich etwas zu entspannen. Am Dienstag wurden 645 Neuinfektionen gemeldet, die meisten davon mit 205 in Wien. Bisher gab es in Österreich 39.303 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. September 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 771 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 30.312 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 390 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 75 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 14

Kärnten: 11

Niederösterreich: 85

Oberösterreich: 86

Salzburg: 77

Steiermark: 86

Tirol: 54

Vorarlberg: 27

Wien: 205

205 neue Fälle in Wien

Stand Montag, 21. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 13.316 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 236. Bei dem Todesfall handelt es sich um einen Mann im Alter von 89 Jahren mit Vorerkrankungen.

8.594 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 4.369 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 406.830 Testungen

Zwei Todesfälle in der Steiermark

Zwei Männer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind am Montag in der Steiermark gestorben. Mit ihnen sind nun insgesamt 162 Personen in der Grünen Mark mit oder an dem Virus gestorben. Bei den beiden neuen Todesfällen handelt es sich laut Kommunikation Land Steiermark um einen 87-jährigen Mann aus Graz und einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Von den steirischen Verstorbenen waren 87 Frauen und 75 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste war Jahrgang 1980.

85 neue Fälle in Niederösterreich