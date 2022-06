5,5 Millionen Euro warten

Ziehung am Sonntag

Keinen Sechser hat es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gegeben - zum fünften Mal in Folge. Am Sonntag geht es somit um einen Fünffachjackpot mit rund 5,5 Millionen Euro für die "sechs Richtigen". Um diese Jackpot-Summe zu erreichen, brauche es rund 5,2 Millionen Tipps.

Es ist dies der erste Fünffachjackpot in diesem Jahr, wenn man außer Acht lässt, dass im April des Jahres aus einem Fünffachjackpot letztendlich ein Siebenfachjackpot wurde. Dieser endete mit einen Sologewinn mit mehr als 9,8 Millionen, erzielt in Oberösterreich. Dabei handelte es sich um den zweithöchsten Sechser in der Lotto-Geschichte.