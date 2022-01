35.000 aktive Covid-Fälle gleichzeitig möglich

Jeder 15-te im Bundesland könnte zum selben Zeitpunkt infiziert sein

„Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz von 2.325 ist erneut ein Höchststand seit Beginn der Pandemie, wird aber auch in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen. Eine Trendumkehr erreichen wir hoffentlich nach dem Monatsende, die zu diesem Zeitpunkt rund 35.000 gleichzeitig Infizierten werden aber eine Herausforderung für das öffentliche Leben darstellen, denn viele werden nicht zur Arbeit gehen können“, wirft Gernot Filipp von der Landesstatistik einen Blick auf die nächsten Wochen.

Tirol mit höchster 7-Tage-Inzidenz

Österreichweit ist die 7-Tage-Inzidenz aktuell in Tirol am höchsten, dort liegt sie bei 2.405,7. Auch in Wien nähert sie sich mit 1934,4 bereits der Marke von 2.000. Die Steiermark (838), das Burgenland (885,1) und Kärnten (915,2) verzeichnen noch eine 7-Tage-Inzidenz von unter 1.000, in allen Bundesländern befindet sich die Kurve aber noch in einer deutlichen Aufwärtsbewegung.

Im Spitzenfeld bei den Corona-Tests

Abgesehen von Wien testet das Bundesland Salzburg so viel wie kaum ein anderes Bundesland. Bisher wurden gesamt fast 9,2 Millionen Corona-Tests gemacht, von vorgestern auf gestern waren es alleine rund 45.600. Zum Vergleich: Kärnten hat ähnlich viele Einwohner und machte bis dato 5,8 Millionen, von vorgestern auf gestern rund 16.000. Und Tirol, das ähnlich touristisch geprägt ist wie Salzburg und mehr Einwohner hat (rund 750.000), kommt bisher auf rund 7,8 Millionen Tests, von vorgestern auf gestern waren es rund 42.000. „Die große Anzahl an Tests erklärt zumindest zu einem gewissen Teil die hohen Inzidenzen. Es werden einfach viele Fälle entdeckt, die symptomlos verlaufen, aber dennoch ansteckend sind“, so Filipp.

45 Gemeinden mit Inzidenz über 3.000

In allen 119 Gemeinden Salzburgs gibt es derzeit zumindest einen aktiven Fall. In 115 Gemeinden überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 1.000, in 45 Gemeinden liegt sie über 3.000.

Lage in Spitälern

Die Zahl der stationären Fälle ist auf 73 gestiegen, vergangenen Donnerstag lag sie noch bei 60. Die Zahl der belegten Intensivbetten ist im Wochenvergleich um zwei auf 17 gestiegen. Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten liegt bei 56 Jahren, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt mehr als vier Wochen.

14 Todesfälle bisher im Jänner

Im November sind insgesamt 86 Personen an Corona verstorben, rund drei Viertel waren über 75 Jahre alt. Im Dezember waren es 74 Verstorbene, davon war etwa die Hälfte jünger als 75. Im laufenden Monat Jänner gab es bisher 14 Todesfälle.

Die statistischen Eckdaten für Salzburg im Überblick:

17.189 aktiv infizierte Personen

7-Tage-Inzidenz: 2.324,6

73 Covid-Patienten im Spital, davon 17 auf Intensivstation

Bisher gesamt 802 gemeldete Todesfälle

129.793 Infektionen bis dato gesamt

Reproduktionszahl 1,29

7-Tage-Inzidenz, Bezirke: Stadt Salzburg 1.564,8; Flachgau 1.660,2; Pinzgau 3360,6; Tennengau 2.541,3; Lungau 2.838,3; Pongau 3.625,7.

Alle Gemeinden betroffen. In 115 Gemeinden überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert 1.000, in 45 liegt sie über 3.000.

Ampelkommission tagt

Die Corona-Ampelkommission wird heute wieder eine Risikobewertung vornehmen. Alle Bundesländer wurden letzten Donnerstag auf „Rot“ (sehr hohes Risiko) geschalten, Änderungen sind auf Grund der aktuelle Omikron-Welle nicht zu erwarten. Nach der Entscheidung der Ampelkommission wird die Meldung an dieser Stelle ergänzt.